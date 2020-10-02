«Гринпис» просит провести расследование по факту загрязнения акватории на Камчатке. Масштаб экологического ущерба нельзя недооценивать, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель экологической программы российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков.

«На Камчатке произошло масштабное химическое загрязнение неизвестным веществом. Пока что не выявлен ни источник загрязнения, ни само вещество. Погибло достаточно большое количество ихтиофауны — это морские животные. Также отравились серфингисты, которые находились на этой территории. Загрязнение наблюдается последние 2 недели», — рассказал он.

В.Яблоков добавил, что сейчас стоит вопрос об угрозе для всемирного наследия ЮНЕСКО. «Если это настолько масштабно, что не рассеивается штормом, а распространяется дальше по побережью, это может нанести серьезный ущерб уникальным экосистемам. Мы требуем от федеральных природоохранных структур, Министерства обороны, Роспотребнадзора и Генпрокуратуры разобраться в ситуации, взять расследование под личный контроль и принять оперативные меры по ликвидации источника загрязнения и его последствий», — отметил представитель «Гринписа».

Ранее сообщалось, что Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке неустановленным до сих пор источником.