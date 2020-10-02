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19:04, 02 октября 2020

СК организовал проверку по факту самоубийства главреда нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной

Следственный комитет организовал проверку по факту самоубийства главреда нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. В ведомстве агентству РИА Новости подтвердили, что именно она подожгла себя у здания местного управления МВД.

К зданию, возле которого произошла трагедия, люди намереваются принести цветы и свечи. Как передает интернет-издание «Нижний Новгород онлайн», они ждут, когда снимут оцепление. Пока же жители устанавливают лампадки возле близлежащей станции метро и проводят одиночные пикеты: на одном из плакатов, к примеру, написано «Государство убивает».

Трагедия произошла немногим более трех часов назад. По словам очевидцев, Славина привязала себя к скамейке у здания нижегородского МВД, после чего и покончила с собой. При этом, как следует из видеозаписи, опубликованной сайтом Baza, ее пытались спасти, однако это не удалось. То, что погибшая – именно журналистка и главный редактор «Коза Пресс» — подтвердил телеканалу «Настоящее время» ее муж.

Незадолго до случившегося Славина написала в своем Фейсбуке: «В своей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне она жаловалась на обыски в своей квартире по делу о «нежелательной организации», в ходе которых у нее изъяли всю технику. По словам Славиной, они искали листовки и различные свидетельства ее причастности к движению «Открытая Россия».

Против Славиной и ее интернет-издания «Коза Пресс» несколько раз возбуждали административные дела, в том числе по статье о ложных новостях. В июле ее оштрафовали на 65 тысяч рублей из-за публикации об одном из руководителей местной академии самбо, не соблюдавшего карантин, несмотря на подтвержденный коронавирус.

Следователи назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Ирины Славиной, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области. Ведомство утверждает, что «сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований»



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