«Левада-центр»: Деятельность Навального одобряют 20% россиян

Деятельность политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального одобряют 20% россиян. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.

«Мы задавали вопросы о доверии к Навальному и одобрении его деятельности. В 2013 году его деятельность одобряли 6%, а в 2020 — уже 20%. При этом 50% ее не одобряют, а 18% — вообще не слышали о нем», — рассказал он.

Как уточнил Д.Волков, «Левада-центр» также спрашивал у населения, чем Навальный нравится и не нравится. «Нравится тем, что он смелый, говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы, озвучивает альтернативную точку зрения, противопоставляет себя власти и борется с коррупцией. Если говорить об отрицательных сторонах, то люди отмечают, что он живет на средства Запада и что он шпион и пустослов, который сеет смуту», — сообщил социолог.

Д.Волков также рассказал, что почти 80% россиян слышали об отравлении Навального, но внимательно следят за этим в новостях только около 1⁄ 5 опрошенных. «Треть респондентов верит, что это было намеренное отравление. Среди виновных в этом называют Кремль, ФСБ, президента Владимира Путина или фигурантов его расследований», — уточнил социолог.

Д.Волков добавил, что Навального поддерживает в основном молодежь.