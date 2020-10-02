Работники Владивостокского морского торгового порта второй день подряд выходят на митинг

Они протестуют из-за отставки гендиректора предприятия Заирбека Юсупова. Коллектив отмечает, что при этом руководителе у сотрудников выросла зарплата и улучшились условия труда. Они угрожают приостановить работу и объявить забастовку, — сообщает агентство РИА Новости. Накануне на митинг в поддержку Юсупова вышли порядка полутора тысяч человек. Работа порта в этот день была приостановлена. Сотрудники считают, что причиной отставки гендиректора стал конфликт интересов среди владельцев компании.
2020-10-02T18:32:44+03:00
2020-10-02T18:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 02 октября 2020
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