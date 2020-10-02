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18:32, 02 октября 2020

Двух сотрудников ФСИН в Ярославле признали виновными в пытках

Сардора Зиябова приговорили к четырем годам колонии и взяли под стражу в зале суда, Дмитрия Никитенко – к трем. Он освобожден в связи с фактическим отбытием срока. Об этом сообщает «Радио Свобода». Оба осужденных вину не признали.

Сотрудники были задержаны позапрошлым летом. Тогда же видео издевательств опубликовала «Новая газета». За месяц до этого издание обнародовало другое видео, на котором были запечатлены избиения заключенного Евгения Макарова. После этого возбудили уголовное дело, по которому арестовали 14 человек.



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