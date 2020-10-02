Всемирная организация здравоохранения предостерегла Россию от новых карантинных ограничений

Представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович сказала, что властям нужно приложить усилия, чтобы избежать повторения весенних ограничений, тем более, что сейчас реакция на коронавирус не такая, как в начале года, — пишет журнал Форбс. Вуйнович отметила, что серьезные ограничения не только негативно влияют на экономику, но и частично парализует работу системы здравоохранения, мешая лечить другие серьезные болезни.