Всемирная организация здравоохранения предостерегла Россию от новых карантинных ограничений

Представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович сказала, что властям нужно приложить усилия, чтобы избежать повторения весенних ограничений, тем более, что сейчас реакция на коронавирус не такая, как в начале года, — пишет журнал Форбс. Вуйнович отметила, что серьезные ограничения не только негативно влияют на экономику, но и частично парализует работу системы здравоохранения, мешая лечить другие серьезные болезни.
2020-10-02T18:31:45+03:00
2020-10-02T18:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 02 октября 2020
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