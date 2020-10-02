В Ливане суд заочно арестовал двух россиян по делу о мощном взрыве в порту Бейрута

Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине и капитане судна «Росус» Борисе Прокошеве. Судья передал документы в прокуратуру и потребовал от Интерпола выдать международный ордер на их арест. Напомню, в августе в порту ливанской столицы взорвались более двух с половиной тонн аммиачной селитры. Она была конфискована несколько лет назад с судна, которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано за неуплату портового сбора. В эфире «Эха Москвы» Борис Прокошев сказал, что не считает себя причастным к взрыву.

В результате взрыва в порту Бейрута погибли 190 человек, более трехсот тысяч остались без жилья. Власти Ливана оценили ущерб от произошедшего в 3-5 миллиарда долларов.