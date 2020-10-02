Коронавирус, который подтвержден сегодня у Трампа, дает серьезное предвыборное преимущество сопернику Трампа Байдену

Коронавирус, который был подтвержден сегодня у президента США Дональда Трамп и первой леди Мелании Трамп, дает серьезное предвыборное преимущество сопернику Трампа на выборах Джо Байдену. И несмотря на то, что президент США — пока, проявляет умеренные симптомы, в Белом Доме — паника.

За 32 дня до президентских выборов США Дональд Трамп оказался временно сошедшим с дистанции — несмотря на то, что Белый Дом заявляет, что у президента умеренные симптомы — вчера он был очень усталым, а его голос осип, Трампу придется самоизолироваться на две недели, как того требует протокол. Это значит, что кандидат в президенты США не сможет проводить свои предвыборные ралли. Под угрозой проведения оказались и вторые дебаты между кандидатами, которые назначены на 15 октября. На первых дебатах во вторник Дональд Трамп высмеял Джо Байдена за постоянное ношение маски.

В Белом Доме воцарились панические настроения 0-всех сотрудников тестируют, пытаясь выяснить, у кого еще подтвердится коронавирус. У вице-президента Майка Пенса, а также дочери Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера (оба — советники президента) отрицательные тесты. Дональда Трампа заразила его 31-летняя помощница Хоуп Хикс, которая всю неделю летала с президентом по стране. Как пишет пресса, узкий круг людей в Белом Доме уже вчера днем знал, что у Хикс коронавирус, но Трамп не отменил поездку в Нью-Джерси для встречи с донорами — одно из двух мероприятий проходило в помещении и никто из присутствовавших на круглом столе не носил маску.

Американская пресса пишет, что из-за коронавируса президента национальная безопасность страны оказалась под угрозой — уязвимостью США могут воспользоваться Китай и Россия, для которых это может стать окном возможностей для авантюр и даже агрессии.



Предвыборный рейтинг Дональда Трампа вряд ли изменится, — считает американист Михаил Таратута. По словам Таратуты, исход выборов будет за неопределившимся избирателями. Такие люди обычно принимают решение непосредственно перед голосованием.