Дистанционное обучение может вернуться в московские школы по окончании двухнедельных каникул

По крайней мере, об этом Интерфаксу сообщил информированный источник в администрации города.

Власти Москвы рассматривают вопрос о возможности возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением

эпидемиологической ситуации в столице, ростом доли школьников и студентов среди заразившихся коронавирусом, сказал агентству «Интерфакс» источник в городской администрации, чье имя и должность не называют. По его мнению, ситуация с COVID-19 в середине октября будет такой, что вряд ли позволит продолжить учебный год в очном режиме. Дистанционное обучение может продлиться как минимум 2-3 недели после завершения каникул, которые объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Начнутся они уже в ближайший понедельник. После них и будет решаться вопрос о дальнейшем формате обучения. Объявляя двухнедельные каникулы для школьников, мэр Москвы призвал родителей разъяснить детям, что свободное время лучше всего провести дома или на даче, а гулять выходить только во двор или ближайший парк. Сергей Собянин подчеркнул, что не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Традиционный график и формат обучения школьников изменился 21 марта, когда впервые в Москве ввели удаленные уроки для учеников из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что такая схема продлится по 12 апреля. Однако когда общий режим самоизоляции для россиян продлевали, школьников также оставляли на дистанционном обучении, менялись даты итоговых и вступительных экзаменов.



Учебный год начался 1 сентября в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.



В России, согласно официальным данным, ежедневная статистика по коронавирусу увеличилась вдвое с начала сентября. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился более чему 9-ти тысяч человек. Москва остается лидером. Накануне число новых случаев заражения составило более 2700 человек.

Если граждане не станут добровольно соблюдать необходимые санитарные требования и носить защитные средства, власти будут вынуждены принимать решение о новых ограничительных мерах, — дала понять вице-премьер Татьяна Голикова.

В Кремле обеспокоены статистикой по коронавирусу, но пока не видят необходимости введения серьезных ограничительных мер, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.