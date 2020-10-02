Интервью Алексея Навального журналу Der Spiegel уже второй день вызывает критическую реакцию у самых разных людей, в том числе, тех, кто напрямую не связан с делом об отравлении политика.

Одними из первых на интервью Навального сегодня отреагировали омские врачи. На сайте областной организации профсоюза работников здравоохранения появилось открытое письмо медицинского сообщества. Там сказано, что доктора возмущены реакцией «либеральной общественности» и самого политика на действия людей, которые спасли ему жизнь. В обращении отдельно отмечается, что только милосердие и понимание того, что пациент пережил непростой период, останавливают авторов письма от процессуальных действий.

Такую реакцию медработников вызвал рассказ Навального о том, что омская больница номер 1 не позволяла родственникам политика вывезти его из страны. Оппозиционер сказал, что главврач этого учреждения, а именно Александр Мураховский – по совместительству член «Единой России», «повёл себя хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей».

Еще утром эти слова прокомментировал также главврач одной из столичных больниц и телеведущий Александр Мясников. Он, обращаясь к Навальному на ты, подчеркнул, что омские медики вполне могли бы убить политика: «Послушай, ты: хотели бы — ты бы ещё в первый день сдох!»

Похожим образом к основателю ФБК обратился и другой человек, который не упоминался в контексте этой истории – глава Чечни Рамзан Кадыров. Его внимание привлекло то, что Навальный обвинил в отравлении президента Владимира Путина. Чеченский лидер подчеркнул, что оппозиционер не привел никаких доказательств этой версии. Кадыров также призвал Навального измениться и начать любить родину, а не преследовать корыстные цели.

Ранее интервью Навального раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал основателя ФБК бесстыдником.

Деятельность Алексея Навального одобряют 20 процентов россиян, выяснил «Левада-центр». Согласно опросу, 50 процентов – не одобряют, еще 18 процентов ничего не знают о политике. Заместитель директора центра Денис Волков сказал «Эху Москвы», что Навальному симпатизирует в основном молодежь, которая активно пользуется интернетом, люди старшего поколения испытывают скорее негативные эмоции.

В 2013 году, когда Навальный участвовал в выборах мэра Москвы, его деятельность одобряли 6 процентов опрошенных. При этом ничего не слышали о политике более 50 процентов.