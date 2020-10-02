Сегодня была обстреляна столица Нагорного Карабаха Степанакерт

Министерство обороны Армении утверждает, что удар нанесли азербайджанские вооруженные силы. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, как минимум 10 человек получили ранения. Корреспонденты различных изданий утверждают, что сами видели, как разорвались как минимум два снаряда и как скорые увозили раненых.

Помощник президента Азербайджана Хекмет Гаджиев уверен, что вооруженные силы Армении предпринимают действия с тем, чтобы под огонь попали мирные жители. Перевод азербайджанского телеканала CBC TV.

В руководстве Азербайджана не исключают нанесения ответных ударов. Администрация также призывает иностранных журналистов не посещать оккупированные территории для освещения боевых действий без разрешения Баку. Кстати, группа корреспондентов различных СМИ сегодня вновь попала под обстрел. Никто не пострадал.

Из-за воздушных атак жителям городов непризнанного Нагорного Карабаха приходится прятаться в убежищах и днем, и ночью. Каждую ночь под средневековыми сводами церкви Казанчецоц в Шуши прячутся люди вместе со священником. Церковь — одно из самых людных мест в Шуши, остальной город выглядит пустынным. В нем остались старики и женщины, которые днем ставят свечи за своих близких, а ночью находят себе убежище или в церкви, или в одном из подвалов. На облупившейся стене жилого дома надпись «бомбоубежище». В подвале несколько женщин. В Шуши сигнал воздушной тревоги звучит редко — жители пятитысячного города и так заходят в подвал после первых звуков артиллерии. Многие из них пережили первую карабахскую войну и прекрасно помнят эти звуки.

Россия выступает за мирное урегулирование конфликта в Карабахе и не поддерживает ни одну из сторон, — подтвердил постпред при ООН Василий Небензя.

«Россия может сыграть ключевую роль в том, как будет развиваться конфликт вокруг Нагорного Карабаха», — таков основной тон публикаций в западной прессе. «Только Москва может погасить этот разгорающийся пожар», — уверено словацкое издание «Правда». Но вопрос о том, как поведёт себя Россия — пока остаётся открытым, ведь на кону её отношения с целом рядом стран. С этим согласны и авторы греческой версии издания Huffington Post, которые пишут о трёх возможных вариантах развития этой ситуации и в каждом из них Россия играет ключевую роль: а) если победу одержит Армения, то на поддержку Баку должна активизироваться Анкара и это — прямая конфронтация с Москвой; б) в случае победы Азербайджана, вмешаться должна Россия и это снова — явное противостояние с Турцией; в) наконец, при сохранении Status quo, Анкара будет чувствовать себя побеждённой и должна будет наращивать военное присутствие в регионе. Для того, чтобы это не случилось, британская The Times призывает партнёров Турции по НАТО остановить президента Эрдогана. Они не должны просто сидеть сложа руки, — говорится в публикации. Молчание США и других стран — совсем не на пользу миру, это только и подстёгивает Эрдогана использовать шанс в своих интересах.

Что же касается Евросоюза, то вмешаться в происходящее в Нагорном Карабахе от Брюсселя требует колумнист итальянской La Stampa. Впрочем, здесь уверены, что Европа бросит Армению в беде: «Единственная держава, которая ныне и в самом деле в состоянии дать отпор Турции, — это Россия. Сердцем мы надеемся на помощь Брюсселя, но умом понимаем, что самое большее, на что мы можем расчитывать, — это помощь со стороны Путина». Авторы французской Liberation, в свою очередь, напоминают, что именно Россия является основным поставщиком военной техники в регион. И она идет как в Армению, так и в Азербайджан, несмотря на до сих пор действующее эмбарго. «Примерно то же делают Турция, Израиль и Франция», — отмечает газета. Немецкая Tagesspiegel добавила в список стран ещё и Сербию, которая продала Баку в 10 раз больше оружия, чем Еревану. «И всё-таки, — как заключает аналитическое издание Foreign Affairs, — у России пока остаётся значительное финансовое и политическое влияние, чтобы положить конец боевым действиям, и ей нужно это сделать, чтобы Баку и Ереван сделали шаг назад от края пропасти».

Евросоюз сообщил о предоставлении первой экстренной помощи гражданскому населению, пострадавшему от обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Как говорят в Брюсселе, речь идет о людях, которые живут по обе стороны от линии соприкосновения. Пока выделено 500 тысяч евро.