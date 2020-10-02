Главный редактор KozaPress Ирина Славина, как утверждают местные СМИ, совершила суицид у здания МВД

Главный редактор нижегородского интернет-издания KozaPress Ирина Славина, как утверждают местные СМИ, совершила суицид у здания МВД. Накануне она сообщала об обысках в своем доме.

Несмотря на то, что пока официально имя Славиной ни Следственный комитет, ни полиция не называют, к зданию нижегородского управления МВД уже стали приносить цветы, а также приехали родственники журналистки, сообщает сетевое издание «Нижний Новгород онлайн». По словам очевидцев, главред «Коза Пресс» привязала себя к скамейке, после чего и совершила самоубийство. При этом ее пытались спасти прохожие и полицейские. Незадолго до случившегося Славина оставила сообщение в своем Фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Интернет-издание «Коза Пресс», которое основала Славина, было известно критическими публикациями о местных властях в Нижнем Новгороде. В одном из своих интервью она говорила о существующей в России опасности для журналистов, которые публикуют неудобные материалы и расследования.

Лишь накануне Славина пожаловалась на обыски по делу предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации из-за того, что в его помещениях, по версии следствия, свои лекции устраивали активисты «Открытой России». В рамках обысков, проходивших с самого утра, у Славиной изъяли все электронные устройства, личные вещи, блокноты и многое другое. Журналистка отмечала: она осталась без средств для работы. Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров убежден, что именно эти обыски повлияли на решение Славиной уйти из жизни.

Давление со стороны силовиков главред «Коза Пресс» испытывала и раньше. В марте прошлого года Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей по обвинению в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Спустя несколько месяцев ее оштрафовали на 5 тысяч по делу об участии в нежелательной организации – все из-за публикаций на своей странице собственных новостей. А в октябре прошлого года со Славиной взыскали уже 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти и обществу. Поводом послужила ее шутка, связанная с установкой доски памяти Сталина в городе Шахунья. Наконец, в июне этого года на главреда «Коза Пресс» составили протокол о распространении ложной информации из-за публикации о местном жителе, вернувшегося из Испании и не соблюдавшего карантин, несмотря на подтвержденный коронавирус. Славину оштрафовали на 65 тысяч рублей.

В издании KozaPress и муж подтвердили информацию о гибели Ирины Славиной. Произошедшее сегодня можно назвать актом отчаяния и гражданского мужества, — считает публицист Николай Сванидзе.

Секретарь Союза журналистов Михаил Федотов считает, что нужно тщательно разобраться в причинах, которые побудили Ирину Славину свести счеты с жизнью.

Следственный комитет сообщил, что начал проверку по факту акта самосожжения у здания нижегородского МВД.