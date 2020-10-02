Белорусский МИД аннулировал аккредитацию всем иностранным СМИ, которые работают в республике

На сайте внешнеполитического ведомства уточняется, что это связано с принятием нового положения о допуске зарубежных журналистов к работе на территории страны. Дипломаты выразили уверенность в том, что новые правила позволят выстроить новую, более эффективную модель взаимодействия властей и СМИ.