Белорусский МИД аннулировал аккредитацию всем иностранным СМИ, которые работают в республике

На сайте внешнеполитического ведомства уточняется, что это связано с принятием нового положения о допуске зарубежных журналистов к работе на территории страны. Дипломаты выразили уверенность в том, что новые правила позволят выстроить новую, более эффективную модель взаимодействия властей и СМИ.
2020-10-02T17:32:11+03:00
2020-10-02T17:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 02 октября 2020
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