В Бундестаге призвали ввести новые антироссийские санкции после интервью Алексея Навального

В разговоре с журналом Der Spiegel лидер оппозиции настаивал на том, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин. Это вызвало негативную реакцию со стороны представителей всех важнейших партий немецкого парламента, — пишет газета «Коммерсант». Они намерены выступить с конкретными предложениями. В частности, глава СДПГ Кристиан Линднер сказал, что «сторонники нарушений прав человека свободно пользовались привилегиями открытых обществ на Западе».

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о риску ухудшения отношений с Германией.