Неизвестные провели трепанацию черепа Марцинкевича без согласования с родственниками

Неизвестные провели трепанацию черепа националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, без согласования с родственниками. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексей Михальчик.

Он уточнил, что в данный момент тело находится в морге поселка Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области. «Сначала была договоренность о принятии тела Троекуровским моргом столицы, но после того, как там увидели фамилию, они отказались от этого. Под разными предлогами другие морги поступили аналогично. Удалось договориться только здесь», — пояснил А.Михальчик.

По его словам, при этом было согласовано, что адвокат, отец и независимый судмедэксперт осмотрят тело Марцинкевича из-за информации о том, что на нем были найдены следы пыток. «Во вторник они приехали в морг, но им было отказано в посещении. Как пояснило руководство, цинковый гроб поступил в закрытом виде, опечатанный сотрудниками правоохранительных органов, и до похорон его вскрывать нельзя. Мы подали в этот же день официальное обращение на имя главврача больницы N5, где этот морг находится, и адвокатский запрос с просьбой обеспечить организацию осмотра экспертом. Но на данный момент никакого ответа не получили», — рассказал А.Михальчик.

Он также отметил, что на сегодня была запланирована перевозка тела в Москву для бальзамирования в Хованском похоронном доме, однако администрация морга сказала, что тело по требованиям силовиков выдадут только в 8 утра в субботу и его будут сопровождать сотрудники полиции.

При этом, уточнил адвокат, гроб вскрыли в присутствии похоронного агента, и он увидел у Марцинкевича наличие трепанации черепа. «Однако когда тело забирали из челябинского СИЗО, никаких повреждений родители не видели. Наиболее логичное объяснение этому, что в Подмосковье произошло повторное вскрытие, но адвокаты и родственники об этом уведомлены не были», — добавил он.

А.Михальчик подчеркнул, что родственники будут обращаться в правоохранительные органы, «так как никаких запретов на выдачу тела и проведение независимой экспертизы закон не предусматривает».

Прощание с Марцинкевичем начнется в 11.00 на Кунцевском кладбище.

В 2018 году суд приговорил националиста к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. 16 сентября Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву.