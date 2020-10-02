Партия пенсионеров предложила выдвинуть в Госдуму бывшую уборщицу, выигравшую выборы главы муниципалитета в Костромской области. Как рассказали «Эху Москвы» в политической организации, «поддержка земляков является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев».

Марина Удгодская была техническим кандидатом и единственным конкурентом действующего главы сельского поселения – единоросса Николая Локтева. Однако неожиданно за уборщицу проголосовали больше 60% избирателей. Накануне она вступила в должность.

