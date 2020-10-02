Сообщение Трампа, что он заражен коронавирусом, набрало рекордное количество лайков в истории аккаунта президента

Сообщение Дональда Трампа о том, что он заражен коронавирусом, набрало рекордное количество лайков в истории аккаунта президента. Отметку «Нравится» поставили уже почти полтора миллиона человек. Глава Белого дома сообщил о положительном тесте на коронавирус у него и его жены. Незадолго до этого, инфекция была обнаружена у советницы президента Хоуп Хикс, которая сопровождала его в недавних предвыборных поездках.
2020-10-02T17:08:06+03:00
2020-10-02T17:08:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:08, 02 октября 2020
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