Московским компаниям, нарушившим требования по переводу сотрудников на удаленку, грозит штраф до 300 тысяч рублей

Об этом сказал начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков. Его цитирует агентство РИА Новости.

Накануне мэр Сергей Собянин пообещал вводить санкции в отношении таких предприятий. Согласно распоряжению градоначальника, с 5 октября они должны перевести на дистанционный режим работы не меньше 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет. Это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом.

В Кремле обеспокоены статистикой по коронавирусу в России, но не видят пока необходимости введения локдауна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

За последние сутки в России зарегистрировано 9412 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве чуть более 2700 подтверждённых больных.