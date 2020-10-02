Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке не установленным до сих пор источником. Как рассказал «Эху Москвы» руководитель экологической программы российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков, масштаб экологического ущерба нельзя недооценивать. Яблоков добавил, что сейчас стоит вопрос об угрозе для всемирного наследия ЮНЕСКО.
2020-10-02T17:06:48+03:00
2020-10-02T17:06:48+03:00
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Эксклюзив Эха 17:06, 02 октября 2020
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