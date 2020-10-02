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Эксклюзив Эха 17:06, 02 октября 2020

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке не установленным до сих пор источником. Как рассказал «Эху Москвы» руководитель экологической программы российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков, масштаб экологического ущерба нельзя недооценивать. Яблоков добавил, что сейчас стоит вопрос об угрозе для всемирного наследия ЮНЕСКО.



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