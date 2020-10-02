Столица Нагорного Карабаха Степанакерт подверглась сегодня обстрелу

Сильный взрыв был слышен во всем городе. Чуть позже выяснилось, что ракета попала рядом с Мчс Нагорного Карабаха, недалеко от центра города. Глубокая воронка, повсюду осколки, повреждённые машины и выбитые стекла. Полностью была разрушена проходная, серьёзно пострадало и само здание, в котором не осталось почти ни одного целого стекла. Сначала появилась информация о том, что ракета была выпущена с азербайджанского ударного беспилотника, что уже случалось в первые дни нового конфликта. Однако в гуманитарном центре по разминированию «Эху Москвы» сообщили, что это снаряд калибра 300мм, выпущенный системой залпового огня Смерч или Фаворит, дальность которых позволяет азербайджанской артиллерии наносить удары и по Степанакерту.

По предварительным данным, при воздушной атаке пострадали 8 человек. Об этом «Эху Москвы» сообщили в МЧС непризнанной республики.