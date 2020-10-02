Полиция Нижнего Новгорода выясняет личность женщины, которая подожгла себя у здания местного МВД

Пресса сообщает, что погибшая – главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Официально пока это не подтверждают. За час до случившегося журналист оставила в фейсбуке запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне к Славиной домой пришли силовики с обысками. По ее словам, они искали листовки и другие свидетельства ее причастности к движению «Открытая Россия».
2020-10-02T17:01:46+03:00
2020-10-02T17:01:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:01, 02 октября 2020
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