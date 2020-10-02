Рамзан Кадыров предложил Алексею Навальному считать себя заказчиком отравления

В сообщении в инстаграме глава Чечни написал, что «это выглядело бы хотя бы не так нелепо», как озвученная оппозиционером версия о том, что за покушением стоит президент Владимир Путин. Кроме того, по мнению руководителя региона, благодаря российскому лидеру в стране «толерантно относятся к оппозиции».

После того, как в интервью немецкому журналу Der Spiegel Навальный назвал Путина ответственным за отравление, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оппозиционер сотрудничает с американскими спецслужбами. В ответ политик решил подать на Пескова в суд.