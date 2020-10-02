Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс», по сведениям сайта Baza, подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина, по сведениям сайта Baza, подожгла себя около МДВ в Нижнем Новгороде. Как утверждается, она скончалась на месте. Последнее сообщение на странице Славиной в фейсбуке опубликовано час назад. Оно гласит: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне журналист сообщила о проведенном в ее квартире обыске. По словам главного редактора «Коза Пресс», силовики искали материалы, связанные с движением «Открытая Россия». Они изъяли компьютеры, телефоны и другие носители информации.