Российская партия пенсионеров предложила Марине Удгодской баллотироваться в Государственную думу

Российская партия пенсионеров предложила жительнице Костромской области Марине Удгодской, которая была избрана главой одного из сельских поселений, баллотироваться в Государственную думу. В заявлении партии выражается надежда на то, что ее умение идти наперекор отлаженной системе станет залогом будущей успешной работы. Напомним, Марина Удгодская работала уборщицей. Она выиграла выборы у главы поселения, который является членом «Единой России», будучи простым техническим соперником.
2020-10-02T16:07:55+03:00
2020-10-02T16:07:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:07, 02 октября 2020
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