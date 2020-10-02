Российская партия пенсионеров предложила Марине Удгодской баллотироваться в Государственную думу

Российская партия пенсионеров предложила жительнице Костромской области Марине Удгодской, которая была избрана главой одного из сельских поселений, баллотироваться в Государственную думу. В заявлении партии выражается надежда на то, что ее умение идти наперекор отлаженной системе станет залогом будущей успешной работы. Напомним, Марина Удгодская работала уборщицей. Она выиграла выборы у главы поселения, который является членом «Единой России», будучи простым техническим соперником.