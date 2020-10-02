Защита и родственники Максима Марцинкевича утверждают, что им не выдали его тело для проведения независимой экспертизы

Защита и родственники националиста Максима Марцинкевича утверждают, что им не выдали его тело для проведения независимой экспертизы. Как сообщил ТАСС адвокат Алексей Михальчик, похороны должны состояться завтра на Кунцевском кладбище. Гроб с телом будут сопровождать сотрудники полиции.

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Марцинкевич покончил жизнь самоубийством в СИЗО в Челябинской области. Родственники считают, что его могли убить.

Адвокат Алексей Михальчик рассказал в интервью «Эху Москвы», что была проведена трепанация черепа Марцинкевича без согласования с родственниками.

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова считает необходимым проведение независимого расследования смерти в СИЗО челябинского националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это не первый случай, когда происходят такие проблемы с телами погибших людей. Для общества смерть Марцинкевича в тюрьме очень странная, поскольку случайно перестали работать камеры и случайно он написал несколько предсмертных постов о том, что никто не должен верить, что он может покончить с собой. Этот случай, безусловно, нуждается в расследовании», — отметила О.Романова. Она подчеркнула, что родители Марцинкевича имеют полное право на проведение необходимых следственных действий и экспертиз. «А то, что ничего не делается и многое скрывается — это обычно для России, где такое отношение государства к человеку. Во ФСИН любое правило зависит от их настроения», — заключила правозащитница.