Второй день поступает реакция на интервью Навального, в котором политик обрушился с критикой на Путина и омских врачей

Уже второй день поступает реакция на интервью Алексея Навального, в котором политик обрушился с критикой на Путина и омских врачей. Причем исходит она и от лиц, никак не затронутых в материале немецкого журнала Der Spiegel.

Если накануне на слова Навального реагировали в основном политики и представители власти, то сегодня свое открытое письмо опубликовал Омский профсоюз врачей. В нем утверждается, что благодаря профессионализму омских врачей Навальный остался жив, а сторонники оппозиционера пытаются их очернить. Ранее сам политик называл главврача омской больницы, куда его первоначально доставили, хуже агентов разведки, для которых, как он выразился, «убийство – их профессия».

На эти слова также отреагировал главврач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий канала «Россия-1» Александр Мясников. В своем «Фейсбуке» он обратился к Навальному на «ты» и сказал, что если бы у кого-то было бы желание, то политик бы, как он выразился, «еще в первый день бы сдох». Также он призвал завести на оппозиционера дело о клевете из-за обвинений против президента Владимира Путина.

Наконец, глава Чечни Рамзан Кадыров, также обращаясь к Навальному на «ты», призвал его быть человеком, который «любит свою Родину» и назвал его игрушкой в руках тех, кто желает развала России. Кроме того, Кадыров предложил назвать себя заказчиков отравления оппозиционера.

Интервью Навального журналу «Шпигель» вышло накануне, в нем, в частности, политик сказал, у него нет других версий отравления, кроме причастности к этому Владимира Путина.