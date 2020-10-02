Руководство непризнанной НКР обещает ответить на обстрел своей столицы со стороны Азербайджана

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обещает ответить на обстрел своей столицы со стороны Азербайджана. В Баку при этом рассказали, что их военные бьют по военным объектам.

Армия непризнанной НКР в эти минуты готовится к нанесению удара по азербайджанским военным. Об этом объявил пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян. Он сказал, что это будет соразмерный ответ, а всю ответственность за произошедшее будет нести семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об артиллерийской атаке по столице Карабаха стало известно несколько часов назад. Министерство обороны Армении сообщило о многочисленных повреждениях инфраструктуры Степанакерта. Например, серьёзно пострадало здание Спасательной службы. Ведомство рассказало о десяти раненых. Информации о погибших нет.

Этим утром военные непризнанной республики отчитались о том, что за эту неделю в боях с армией Азербайджана у них погиб 151 боец. Около трети из них были убиты только за минувшие сутки.

Тем временем в Баку сегодня также объявили о ракетном обстреле своих территорий со стороны Армении. Азербайджанские военные сказали, что убитые и раненые есть в том числе среди мирного населения.

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе не прекращаются с воскресенья. Ранее лидеры Азербайджана и Армении говорили, что в нынешних условиях на переговоры никто из них не пойдёт.