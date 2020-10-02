Система образования в Москве, по данным источника Интерфакса, может вернуться к дистанционному обучению с 19 октября

Система образования в Москве, по данным источника Интерфакса, может вернуться к дистанционному обучению с 19-го октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди инфицированных коронавирусом. Ранее мэр Сергей Собянин объявил, что московские школьники уходят на каникулы с 5-го по 18 октября включительно.
2020-10-02T15:34:06+03:00
2020-10-02T15:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 02 октября 2020
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