Система образования в Москве, по данным источника Интерфакса, может вернуться к дистанционному обучению с 19 октября

Система образования в Москве, по данным источника Интерфакса, может вернуться к дистанционному обучению с 19-го октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди инфицированных коронавирусом. Ранее мэр Сергей Собянин объявил, что московские школьники уходят на каникулы с 5-го по 18 октября включительно.