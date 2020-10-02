Левада-центр: Деятельность Алексея Навального сейчас одобряют 20% россиян, 50% не одобряют

Деятельность Алексея Навального, по данным Левада-центра, сейчас одобряют 20% россиян, 50% не одобряют, а 18% вообще ничего не знают о политике. В ходе последнего опроса выяснилось, что об отравлении Навального слышали 77% респондентов. 18% из них внимательно следят за развитием событий.
2020-10-02T15:33:42+03:00
2020-10-02T15:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 02 октября 2020
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