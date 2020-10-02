Власти Белоруссии одобрили собственный санкционный список в ответ на визовые ограничения ЕС

Власти Белоруссии одобрили собственный санкционный список в ответ на визовые ограничения Европейского союза. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что список не будет опубликован, ссылаясь на сложившуюся дипломатическую практику. Напомню, под ограничительные меры Брюсселя попали 40 белорусских чиновников. Их посчитали ответственными за фальсификацию итогов президентских выборов и за нарушение прав человека. При этом Александра Лукашенко в списке нет, хотя Евросоюз и не считает его законно избранным президентом.