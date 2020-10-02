Как минимум два снаряда были взорваны, по свидетельству корреспондента РБК, в столице Нагорного Карабаха

В результате пострадала гражданская инфраструктура. Есть раненые.

Министерство обороны Армении утверждает, что удары были нанесены азербайджанскими военными. Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь, заявила о готовности нанести ответный удар.

Тем временем, в Баку говорят о разрушении значительной части военной инфраструктуры армянской армии в Карабахе. В администрации Ильхама Алиева также призвали журналистов не посещать оккупированные территории для освещения боевых действий без разрешения Баку.

Россия выступает за урегулирование карабахского конфликта и не поддерживает ни одну из сторон против другой. Об этом сообщил постпред страны при ООН Василий Небензя. По его словам Небензи, интернационализация нагорнокарабахского конфликта не поможет, а только обострит ситуацию.

Евросоюз сообщил о предоставлении первой экстренной помощи гражданскому населению, пострадавшему от обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Как говорят в Брюсселе, речь идет о людях, которые живут по обе стороны от линии соприкосновения. Пока выделено 500 тысяч евро.