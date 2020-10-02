Акция памяти защитников Верховного Совета пройдет в Москве в субботу 3 октября

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь ЦК незарегистрированной партии «РОТ ФРОНТ» Виктор Тюлькин.

«Это традиционное мероприятие, посвященное годовщине событий сентября-октября 1993 года — народного восстания 3 октября и расстрела Верховного Совета 4 октября», — рассказал он.

Как уточнил Тюлькин, акция начнется в 13.00 у мемориала защитникам Дома Советов на Дружинниковской улице возле метро «Краснопресненская».

«Тогда погибли простые люди, которые действительно защищали то, во что верили. Но борьба продолжается. Этому и памяти этих людей и посвящено мероприятие», — заключил Тюлькин.

События сентября-октября 1993 года в Москве, также известные как «Расстрел Белого дома» — внутриполитический конфликт между президентом Борисом Ельциным и парламентом — Верховным советом России. Произошел вследствие конституционного кризиса, развивавшегося с декабря 1992 года.

Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшей с 1917 года советской модели власти, сопровождавшееся вооруженными столкновениями на улицах Москвы, в ходе которых погибло более 150 человек и более 400 были ранены.