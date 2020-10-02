Цена на нефть упала более чем на 4%

Вместе с ней снижается и рубль. Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже впервые с середины июня опустилась ниже $39 за баррель. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты утверждают, что таким образом участники рынка отреагировали на новость о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа.

Также эксперты не исключают, что инвесторы могут опасаться ограничений, которые вводят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по всему миру. Например, различные карантинные меры уже начинают постепенно устанавливать в некоторых регионах Испании и Франции.

В это же время падение наблюдается и на Московской бирже. Доллар вырос примерно на 50 копеек, и теперь за него дают более 78 рублей. Евро подорожал примерно также, он сейчас стоит 91,57 рублей.

Российская валюта снижается уже несколько недель. По мнению аналитиков, помимо цены на нефть, на рубль влияют также протесты в Белоруссии, возможные новые санкции из-за отравления политика Алексея Навального и обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь журнал Forbes приводит мнение экспертов, согласно которому нынешнее снижение цен на нефть и другие активы может быть временным явлением. По их словам, рынок, вероятно, восстановится к началу следующего года.