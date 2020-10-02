Нагорный Карабах продолжает подвергаться обстрелам

Снаряды долетали сегодня и до столицы непризнанной республики Степанакерта. Сирены воздушной тревоги звучат чаще, чем в предыдущие дни. Разрывы снарядов слышны совсем недалеко от Степанакерта. Для убежищ используются подвалы домов и не только.

В городе Шуши, расположенном на горе совсем рядом со столицей, жители каждую ночь сидят в подвале средневековой церкви Казанчецоц. Другие находят подвалы, некоторые не покидают их и днем. Детей ещё в первый день эвакуировали, а пожилые люди остаются.

Куда мне ехать опять — задаёт риторический вопрос 80-летняя жительница Шуши. Первый раз она бежала от резни в Баку, второй от карабахской войны в 90-х. Напротив неё в подвале сидит Юлиана — история её бедствий началась с Сумгаита, откуда тоже пришлось бежать от резни.

В Степанакерте до сегллеяшенго дня было относительно спокойно — но теперь, после последних обстрелов, убежища снова будут полны.