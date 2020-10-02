Главные врачи четырех крупнейших петербургских больниц покинули свои посты

Должности лишился, в частности, руководитель Мариинской клиники, где ранее более 50 медиков заразились коронавирусом.

Без руководителей остались Северо-западный медицинский центр имени Соколова, центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера, Детский научно-клинический центр инфекционных болезней и Мариинская больница. Как сказал главврач последней Олег Емельянов журналистам «Петербургского дневника», он покидает свой пост из-за накопившейся усталости.

В то же время, в апреле именно в Мариинке произошла масштабная вспышка заболеваемости коронавирусом — там инфекцию обнаружили примерно у пятидесяти медиков. Еще одна отставка связана с выходом на пенсию — главе центра инфекционных болезней Юрию Лобзину в ноябре исполняется 70 лет.

Яков Накатис, который почти 30 лет возглавлял центр имени Соколова, станет президентом учреждения, а его место займет Валерий Колабутин — бывший чиновник Смольного.

Глава центра имени Турнера Алексей Баиндурашвили также останется президентом медучреждения. На его должность назначили Сергея Виссарионова, бывшего замдиректора по научной работе.