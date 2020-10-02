Z Архив новостей новости
5 3 6 157
14:02, 02 октября 2020

Коронавирус добрался до одного из самых влиятельных людей планеты — президента США Дональда Трампа

Об этом сам американский президент сообщил в Твиттере. По его словам, заболел не только он, но и его супруга Мелания. При этом лечащий врач Трампа говорит, что президентская чета чувствует себя хорошо. Глава государства сможет исполнять свои обязанности.

Американские журналисты подозревают, что Дональд Трамп мог заразиться еще до дебатов с Джо Байденом. Во всяком случае, его помощница, у которой ранее был диагностирован коронавирус, судя по всему, присутствовала на дебатах, уже будучи зараженной.

Журналисты также заметили, что вся команда Трампа на дебатах была без масок, равно как и он сам. Он аргументировал это достаточной социальной дистанцией.
В штабе соперника Трампа Джо Байдена сообщили, что тот проходит тестирование на коронавирус еженедельно.

В Кремле желают президенту США Дональду Трампу, заразившемуся коронавирусом, быстрее вылечиться. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Вместе с тем Дмитрий Песков отметил, что в нашей стране не обсуждается вопрос введения жестких мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

Дональд Трамп — далеко не первый президент, заразившийся коронавирусом. представители власти в разных странах по-разному справлялись с болезнью. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который сначала отрицал серьезность коронавируса, в начале июля сообщил, что у него обнаружили COVID-19. Он обратился к врачам и сдал анализ после повышения температуры.

Президент Бразилии утверждал, что переносит вирус в легкой форме, однако отменял все запланированные встречи. О заражении коронавирусом объявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечая, что переболел бессимптомно, а сам вирус ему подкинули. По словам Лукашенко, у него не было времени на панику из-за запланированных встреч. Глава республики узнал о болезни после проведенных медицинских обследований, и все время продолжал работать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон едва не умер от коронавируса, в этом он сам признался после перенесенной болезни, во время которой находился в палате интенсивной терапии. На период лечения премьер отходил от государственных дел, а восстановление продолжал дома — в загородной резиденции.

О своем заражении COVID-19 в конце апреля объявил российский глава кабинета министров Михаил Мишустин. По видеосвязи он сообщил о болезни президенту Владимиру Путину и был госпитализирован. В тот же день назначили исполняющего обязанности главы правительства. Михаил Мишустин выписался из больницы и вернулся к работе 19 мая. Он называл процесс выздоровления непростым.

Коронавирусом болели и члены семей высокопоставленных мировых политиков и высших чиновников. В частности, жена премьер-министра Канады Софи Трюдо.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 352 6 46686 28.09
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 156 6 21204 28.09
Блоги

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка»» Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с Алексеем Навальным…

5 175 6 25137 30.09
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 52 6 7863 28.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 67 6 10103 28.09
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 91 6 14700 29.09
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 44 6 7187 29.09
Блоги

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов» Комментарий Департамента информации и печати МИД России к разночтениям и нестыковкам по ситуации вокруг А.Навального…

5 132 6 30675 25.09
Интервью Рикошет

Полад Бюльбюль оглы гость: Полад Бюльбюль оглы чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России

Мы хотим возвращения территорий, очищение их от армянских вооруженных формирований, от армянской армии. И все разговоры, что якобы там борется армия Нагорного Карабаха, а Армения просто помогает — не более чем лукавство…

5 74 6 13492 30.09
#слушать 22:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Екатерина Котрикадзе ведущая т/к «Дождь»

«Мне нравится Путин, а я нравлюсь ему». О главной загадке Трампа Дружелюбное отношение главы Белого Дома к Путину в американской прессе давно называют феноменом и загадкой…

5 45 6 14920 25.09
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности…

5 84 6 15760 27.09
Блоги

Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон…

5 28 6 5698 01.10
Новости

«Коммерсант»: Против Алексея Навального в России могут возбудить уголовные дела о клевете и измене родине Издание ссылается на политолога Евгения Минченко…

5 53 6 12464
Блоги

Сергей Марков политолог

Казанская Формула для решения нагорно-карабахского конфликта Руководители и Азербайджана и Армении готовы к ее реализации. Россия настойчиво требует от них подписать. Но в обществах обеих стран есть радикальные националистические настроения, которые не готовы принять никаких компромиссов…

5 55 6 13091 28.09
Новости

фото: Evan Vucci / AP Photo Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом Трамп сразу же сообщил в своем Твиттере, что немедленно уходит с супругой на карантин, и они вместе пройдут процесс выздоровления…

5 40 6 9608
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло в доме и на даче. Начало отопительного сезона и доставка дров на садовые участки Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома…

5 34 6 8371 27.09

Популярное за неделю

Новости

«Коммерсант»: Против Алексея Навального в России могут возбудить уголовные дела о клевете и измене родине Издание ссылается на политолога Евгения Минченко…

5 50 6 12571
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Получается какая-то совсем уже удивительная картина. Потому что значит, Навальный каким-то образом, непонятно каким впал в кому. При этом отравлен он не был. Омские врачи ничего не нашли. При этом он был в коме…

5 127 6 100917 26.09
#слушать 49:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Должна ли Россия силой разнять Армению и Азербайджан?
5 32 6 9863 27.09
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Нагорно-карабахская проповедь Я это наблюдал в армии, где служил с армянами и азербайджанцами, и в журналистике, где работал вместе с теми и другими; у них было по десятку лет московского стажа, но стоило заговорить о Карабахе – в глазах у них что-то неуловимо менялось…

5 191 6 148069 29.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Разгадка Путина. Власть Мытарей Разгадка Путина. Власть Мытарей Путин врет или врут ему? Моя версия ответа на этот вопрос после телефонного разговора двух президентов…

5 84 6 125456 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8771308
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4653557

Сегодня в эфире