Об этом сам американский президент сообщил в Твиттере. По его словам, заболел не только он, но и его супруга Мелания. При этом лечащий врач Трампа говорит, что президентская чета чувствует себя хорошо. Глава государства сможет исполнять свои обязанности.

Американские журналисты подозревают, что Дональд Трамп мог заразиться еще до дебатов с Джо Байденом. Во всяком случае, его помощница, у которой ранее был диагностирован коронавирус, судя по всему, присутствовала на дебатах, уже будучи зараженной.

Журналисты также заметили, что вся команда Трампа на дебатах была без масок, равно как и он сам. Он аргументировал это достаточной социальной дистанцией.

В штабе соперника Трампа Джо Байдена сообщили, что тот проходит тестирование на коронавирус еженедельно.

В Кремле желают президенту США Дональду Трампу, заразившемуся коронавирусом, быстрее вылечиться. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Вместе с тем Дмитрий Песков отметил, что в нашей стране не обсуждается вопрос введения жестких мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

Дональд Трамп — далеко не первый президент, заразившийся коронавирусом. представители власти в разных странах по-разному справлялись с болезнью. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который сначала отрицал серьезность коронавируса, в начале июля сообщил, что у него обнаружили COVID-19. Он обратился к врачам и сдал анализ после повышения температуры.

Президент Бразилии утверждал, что переносит вирус в легкой форме, однако отменял все запланированные встречи. О заражении коронавирусом объявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечая, что переболел бессимптомно, а сам вирус ему подкинули. По словам Лукашенко, у него не было времени на панику из-за запланированных встреч. Глава республики узнал о болезни после проведенных медицинских обследований, и все время продолжал работать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон едва не умер от коронавируса, в этом он сам признался после перенесенной болезни, во время которой находился в палате интенсивной терапии. На период лечения премьер отходил от государственных дел, а восстановление продолжал дома — в загородной резиденции.

О своем заражении COVID-19 в конце апреля объявил российский глава кабинета министров Михаил Мишустин. По видеосвязи он сообщил о болезни президенту Владимиру Путину и был госпитализирован. В тот же день назначили исполняющего обязанности главы правительства. Михаил Мишустин выписался из больницы и вернулся к работе 19 мая. Он называл процесс выздоровления непростым.

Коронавирусом болели и члены семей высокопоставленных мировых политиков и высших чиновников. В частности, жена премьер-министра Канады Софи Трюдо.