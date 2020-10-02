В Турции считают неприемлемым заявление лидеров РФ, США и Франции о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе

Об этом, выступая перед парламентом, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

По его словам, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в принципе не имеют права участвовать в диалоге по карабахскому конфликту, поскольку, как говорит Эрдоган, они почти 30 лет пренебрегали этой проблемой.

Россия выступает за урегулирование карабахского конфликта и не поддерживает ни одну из сторон против другой. Об этом сообщил постпред страны при ООН Василий Небензя. По его словам, интернационализация нагорнокарабахского конфликта не поможет, а только обострит ситуацию.