Мировые лидеры направляют послания президенту США Дональду Трампу с пожеланием скорейшего выздоровления

Несколько часов назад стало известно, что у американского лидера и его супруги выявлен коронавирус.

Одним из первых поддержку Трампу выразил британский премьер-министр Борис Джонсон. Он сам несколько месяцев назад также переболел коронавирусом. В своем Твиттере Джонсон выразил надежду, что президент США и его жена Мелания Трамп поправятся как можно скорее.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, написал, что вместе с ним о здоровье Дональда Трампа думают и миллионы жителей еврейского государства. Выздоровления американскому лидеру пожелал и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, при том что сам Трамп неоднократно критиковал ВОЗ и даже объявлял о выходе оттуда США.

А канцлер Германии Ангела Меркель через своего представителя выразила надежду, что процесс излечения у Дональда и Мелании Трамп пройдет хорошо и они уже совсем скоро будут здоровы, передает агентство Reuters.

Наконец, президент России Владимир Путин, как передают в Кремле, выразил им «поддержку в этот непростой момент». Он убежден, что побороть коронавирус Трампу помогут жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм.

В окружении президента США ранее уверяли, что он чувствует себя хорошо и может исполнять обязанности.