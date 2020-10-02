Прокат фильма Данилы Козловского о чернобыльской трагедии перенесен на апрель 2021 года

Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе компании-прокатчика «Централ Партнершип».

«Новая дата выхода фильма «Чернобыль» Данилы Козловского в прокат — 15 апреля 2021 года», — сказали в компании. Изначально фильм планировалось выпустить в октябре 2020 года.

Съемки фильма проходили на территории пятого энергоблока Курской АЭС, который никогда не работал. Главные роли в картине играют сам Козловский и Оксана Акиньшина. Также в ленте снимались Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова.