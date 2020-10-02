Голикова: Если граждане не станут добровольно соблюдать меры безопасности, это может обернуться новым карантином

Вице-премьер призвала граждан соблюдать все меры безопасности и масочный режим, чтобы не допустить ухудшения ситуации по коронавирусу в России, сообщает «Интерфакс».

«У нас с вами, по большому счету, нет выбора: либо мы соблюдаем все меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем на самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказала Голикова журналистам.

«Мы обращаемся к гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — уточнила она.

По ее словам, «гражданам необходимо соблюдать масочный режим, все меры безопасности социального дистанцирования, ношение масок и перчаток». «Потому что 80-85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности, и сегодня очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами», — сказала Голикова.

По последним данным, в России за минувшие сутки выявлено 9412 случаев заболевания коронавирусом — это самый большой показатель с мая.