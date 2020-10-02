В Кремле желают скорейшего выздоровления Дональду Трампу, заразившемуся коронавирусом

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем Дмитрий Песков отметил, что в нашей стране не обсуждается вопрос введения жестких мер по предотвращению распространения нового коронавируса

Владимир Путин направил Дональду Трампу телеграмму с пожеланием воздоровления ему и его жене, а также выразил поддержку в этот непростой момент. В свою очередь разработчик российской вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург в разговоре с агентством РИА Новости посоветовал сотрудникам администрации Трампа привиться российской разработкой и добавил, что готов помочь заболевшему Трампу, если он обратится к российским властям.

Напомним, ранее Дональд Трамп в своем Твиттере написал, что у него и у его супруги Мелании положительный тест на коронавирус. Их лечащий врач сказал, что президентская чета чувствует себя хорошо. Они будут находиться в Белом доме. Трамп заявляет, что не собирается передавать свои полномочия Майклу Пенсу.