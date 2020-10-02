Песков не стал комментировать планы Навального подать иск против него

«Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера», — сказал Песков в беседе с журналистами в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова Навального и перспективы встречного иска от самого Пескова.

Представитель Кремля отметил, что ответ на эти вопросы содержится в его высказываниях на эту тему, сделанных в четверг, сообщает ТАСС.

В тот день Песков подтвердил данные о том, что с Навальным работают западные спецслужбы, в частности, ЦРУ США, причем это происходит не впервые. Пресс-секретарь главы государства также отреагировал на слова политика о том, что за его предполагаемым отравлением якобы стоит президент России Владимир Путин. По словам Пескова, такие высказывания являются оскорбительными, безосновательными и недопустимыми. Он считает, что все подобные заявления сделаны с подачи американских спецслужб, которым стоило бы лучше вести прямой диалог со своими российскими коллегами.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже политика доставили в клинику «Шарите» в Берлине. 22 сентября он был выписан из стационара. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. 23 сентября он отметил, что Россия хочет разобраться в произошедшем с Навальным, но пока в руках у следователей нет никаких фактов, которые указывали бы на присутствие отравляющих веществ в его организме, тем более боевых отравляющих веществ.