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11:05, 02 октября 2020

Участники саммита ЕС осудили отравление российского политика Алексея Навального

Тем не менее, какой-либо другой реакции от Евросоюза пока не последовало.

Страны ЕС выступили против использования военного химического оружия. Это противоречит принципам и достоинства, и международного права — подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель. Произошедшее с Алексеем Навальным он назвал «попыткой убийства» и призвал к проведению прозрачного и полного расследования. Чиновник добавил, что Европейский совет возьмет время, чтобы оценить ситуацию и вернётся к обсуждению этого вопроса на следующем саммите, который запланирован на середину октября.

Такое заявление Шарль Мишель сделал после того, как на саммите выслушали канцлера Германии Ангелу Меркель. Ранее она говорила, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

В России в свою очередь этого не признают. МИД, например, неоднократно обращал внимание на то, что европейские чиновники публично до сих пор не представили доказательств версии об отравлении.

Также на саммите ЕС согласовали новые санкции в отношении Белоруссии. В него включили около сорока человек, которые, по версии Евросоюза, несут ответственность за фальсификацию выборов президента республики и подавление протестов.



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