Ситуация с коронавирусом в мире серьезно ухудшилась

Все больше стран ужесточают меры по борьбе с опасной инфекцией. Число заболевших COVID-19 стремительно растет. Свыше половины выявленных случаев заражения приходится на четыре страны: США, Индию, Бразилию и Россию. Умерли от коронавируса более миллиона человек по всему миру.

Его распространение ускорилось во Франции, там выявлено свыше 14 тысяч новых случаев. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что в Париже могут ввести режим «повышенной готовности» и с понедельника закрыть все бары и рестораны в случае, если за выходные ситуация не изменится в лучшую сторону.

Сложная обстановка с распространением коронавируса сейчас сложилась в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает немцев приготовиться ко второй волне пандемии. Со вторника в стране вновь запрещены развлекательные мероприятия с участием более 25 человек.

В то же время в Индии за сутки выявили свыше 81 тысячи новых случаев коронавируса, при этом число скончавшихся от инфекции уже достигло 99 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что весь мир должен подготовиться ко второй волне коронавируса.