Z Архив новостей новости
5 0 6 0
11:03, 02 октября 2020

Ситуация с коронавирусом в мире серьезно ухудшилась

Все больше стран ужесточают меры по борьбе с опасной инфекцией. Число заболевших COVID-19 стремительно растет. Свыше половины выявленных случаев заражения приходится на четыре страны: США, Индию, Бразилию и Россию. Умерли от коронавируса более миллиона человек по всему миру.

Его распространение ускорилось во Франции, там выявлено свыше 14 тысяч новых случаев. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что в Париже могут ввести режим «повышенной готовности» и с понедельника закрыть все бары и рестораны в случае, если за выходные ситуация не изменится в лучшую сторону.

Сложная обстановка с распространением коронавируса сейчас сложилась в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает немцев приготовиться ко второй волне пандемии. Со вторника в стране вновь запрещены развлекательные мероприятия с участием более 25 человек.

В то же время в Индии за сутки выявили свыше 81 тысячи новых случаев коронавируса, при этом число скончавшихся от инфекции уже достигло 99 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что весь мир должен подготовиться ко второй волне коронавируса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ничего нового Американское санкционное «правосудие», как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным…

5 115 6 11865 25.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Цепь счастливых случайностей Насколько я понимаю, план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна…

5 427 6 115233 25.09
Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 352 6 46477 28.09
Блоги

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка»» Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с Алексеем Навальным…

5 177 6 24885 30.09
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 148 6 21049 28.09
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 52 6 7831 28.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 67 6 10094 28.09
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 91 6 14588 29.09
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 44 6 7172 29.09
Блоги

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов» Комментарий Департамента информации и печати МИД России к разночтениям и нестыковкам по ситуации вокруг А.Навального…

5 132 6 30500 25.09
Блоги

Полный текст интервью Алексея Навального немецкому изданию Der Spiegel Я смотрел, в интернете это циркулирует под названием «Навальный кричит от боли». Но это была не боль, это было что-то другое, похуже…

5 40 6 7078 08:25
Интервью Рикошет

Полад Бюльбюль оглы гость: Полад Бюльбюль оглы чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России

Мы хотим возвращения территорий, очищение их от армянских вооруженных формирований, от армянской армии. И все разговоры, что якобы там борется армия Нагорного Карабаха, а Армения просто помогает — не более чем лукавство…

5 74 6 13410 30.09
#слушать 22:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Екатерина Котрикадзе ведущая т/к «Дождь»

«Мне нравится Путин, а я нравлюсь ему». О главной загадке Трампа Дружелюбное отношение главы Белого Дома к Путину в американской прессе давно называют феноменом и загадкой…

5 45 6 14900 25.09
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности…

5 84 6 15751 27.09
Новости

«Коммерсант»: Против Алексея Навального в России могут возбудить уголовные дела о клевете и измене родине Издание ссылается на политолога Евгения Минченко…

5 41 6 8067
Блоги

Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон…

5 28 6 5470 01.10

Популярное за неделю

Новости

«Коммерсант»: Против Алексея Навального в России могут возбудить уголовные дела о клевете и измене родине Издание ссылается на политолога Евгения Минченко…

5 41 6 8253
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Получается какая-то совсем уже удивительная картина. Потому что значит, Навальный каким-то образом, непонятно каким впал в кому. При этом отравлен он не был. Омские врачи ничего не нашли. При этом он был в коме…

5 127 6 100424 26.09
#слушать 49:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Должна ли Россия силой разнять Армению и Азербайджан?
5 31 6 9519 27.09
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Нагорно-карабахская проповедь Я это наблюдал в армии, где служил с армянами и азербайджанцами, и в журналистике, где работал вместе с теми и другими; у них было по десятку лет московского стажа, но стоило заговорить о Карабахе – в глазах у них что-то неуловимо менялось…

5 191 6 147263 29.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Разгадка Путина. Власть Мытарей Разгадка Путина. Власть Мытарей Путин врет или врут ему? Моя версия ответа на этот вопрос после телефонного разговора двух президентов…

5 84 6 125204 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8771204
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4653147

Сегодня в эфире