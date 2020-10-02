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Эксклюзив Эха 10:41, 02 октября 2020

Экс-капитан судна «Росус» отверг обвинения властей Ливана, которые потребовали его ареста по делу о взрыве в Бейруте

фото: Zuma\TASS/ ТАСС
фото: Zuma\TASS/ ТАСС

«Я нахожусь в полном недоумении и считаю, что ни меня, ни Гречушкина по этому делу привлекать к какой-либо ответственности неправомерно», — сказал он в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута. Кроме того, суд страны запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна, где находился груз аммиачной селитры. Интерпол попросили помочь разыскать мужчин и потребовать их выдачи, где бы они ни находились.

Прокошев отметил, что готов ответить на вопросы ливанских следователей, но с момента взрыва в порту с ним связаться никто не пытался.

Он также подчеркнул, что судно застряло в Бейруте по вине местных властей. «Когда Гречушкин нас послал в Бейрут, чтобы мы там приняли дополнительный груз на Иорданию, мы не смогли его принять по техническим причинам, так как груз оказался очень тяжелым — провалились бы крышки трюма. Тогда Гречушкин сказал идти на Кипр в Ларнаку, но бейрутский агент в Багдаде арестовал судно, мотивируя это тем, что Гречушкин должен заплатить штраф за непринятый груз и портовые сборы», — пояснил Прокошев.

Он добавил, что не будет искать адвоката, который мог бы представлять его интересы в этом деле. «На какие шиши — я на пенсии, какого я юриста найду? Я не думаю об этом, у меня денег нет на юридическую защиту. Думают, когда есть возможность, а возможности у меня никакой нет. Я за 11 месяцев от Гречушкина ни цента не получил», — заключил Прокошев.

Известно, что в 2013 году с Rhosus конфисковали почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая, предположительно, и взорвалась в начале августа. Гречушкина подозревают в том, что он незаконно перевозил груз. Отмечается, что по делу о взрыве в Бейруте проходят 25 человек, среди них несколько чиновников портовой администрации, начальники таможни и двое сирийских рабочих.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.



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