Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута

Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине и капитане Борисе Прокошеве.
Гречушкин владел судном «Росус», с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. В результате взрыва погибли около 200 человек, более 300 тысяч остались без жилья.
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Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине и капитане Борисе Прокошеве.
Гречушкин владел судном «Росус», с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. В результате взрыва погибли около 200 человек, более 300 тысяч остались без жилья.