Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута

Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине и капитане Борисе Прокошеве.

Гречушкин владел судном «Росус», с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. В результате взрыва погибли около 200 человек, более 300 тысяч остались без жилья.