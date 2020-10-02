Евросоюз вводит санкции в отношении белорусских чиновников

Таким образом там отреагировали на прошедшие в республике выборы и подавление последующих протестов.

В новый санкционный список попали около сорока человек — передаёт агентство Reuters. Их имена пока не известны. Предполагается, что это те люди, которые с точки зрения Евросоюза несут ответственность за фальсификацию выборов президента, и за нарушения прав человека, то есть за силовое подавление протестных акций, которые проходили в республике после голосования. Об этом решении объявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что лично президент Белоруссии Александр Лукашенко в этот чёрный список сейчас не входит.

Позже французский лидер Эммануэль Макрон объяснил это тем, что в ЕС настроены на переговоры, то есть, «принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога», но сейчас важно именно вовлечь белорусского президента в процесс.

Ранее санкции по тому же поводу ввели также Великобритания и Канада. Однако, в отличие от европейских, в их санкционные списки Александр Лукашенко всё же попал.

Также участники саммита ЕС осудили нападение на российского политика Алексея Навального и выступили против применения химического оружия в целом.