Трамп не передает никаких полномочий вице-президенту Пенсу в связи с положительным тестом на коронавирус

Об этом говорится в заявлении Белого дома. Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и его супругу чувствую себя хорошо. Они планируют оставаться в пределах Белого дома до выздоровления, а президент сможет выполнять свои обязанности.

Президент США и Мелания Трамп сдали положительный тест на коронавирус после того, как заболевание обнаружилось у помощницы президента.

Болезнь Дональда Трампа и его изоляция всерьез не скажутся на его предвыборном рейтинге. Такое мнение высказал «Эху Москвы» американист Михаил Таратута. Он добавил, что исход выборов решать будут неопределившиеся избиратели, а свое решение они примут уже ближе к выборам.