Ученые в США пришли к выводу, что главным источником дезинформации о COVID-19 в англоязычных СМИ является Трамп

Такие данные приводятся в докладе Корнеллского университета штата Нью-Йорк. Ученые исследовали 38 миллионов англоязычных и новостных заметок, посвященных коронавирусу.

В числе прочего специалисты выясняли, из каких источников в СМИ поступала дезинформация, а также конспирологические теории и искаженные данные о коронавирусе.

По словам ученых, Трамп упоминался в 38% публикаций с дезинформацией. Один из наиболее ярких примеров — высказывание главы Белого дома относительно эффективности в борьбе с болезнью препарата для лечения малярии гидроксихлорохина.