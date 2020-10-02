У президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи подтвердился коронавирус

Трамп сдал тест после того, как опасный вирус был выявлен у его помощницы.

Как рассказала в эфире американского телеканала Fox News старший продюсер телеканала по делам Белого Дома Келли Черненкоф, пока довольно мало информации известно по поводу заражения президента:

«Он написал, что прошел тестирование. И его супруга сдала тест. Президент часто проходит тесты, причем они занимают всего 15 минут. И если тест положительный, его делают повторно. Мы точно не знаем, когда он узнал, что болен. Но точно знаем, что коронавирус подтвердился при вторичном тестировании.

Также мы знаем, что у президента было запланировано много поездок. Во Флориду, например. И явно теперь это окажет серьезное влияние на его предвыборную кампанию. Мы даже не знаем, сколько дней он будет на карантине. Пока говорят о стандартных 14 днях, но все индивидуально. И надо смотреть, как будет развиваться ситуация именно в его случае».

Вместе с тем сообщает, что Дональд Трамп сможет исполнять свои обязанности, несмотря на изоляцию.

Новость о болезни Трампа стала поводом для снижения на азиатских биржах. Так, в Токио к окончанию торгов ключевые индексы опустились почти на 1%. Американский доллар, как и японская иена, растут по отношению к другим валютам.